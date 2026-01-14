Умер нардеп от "Слуги народа" Кабанов: что стало причиной

Александр Кабанов / © Інтерфакс-Україна

Ушел из жизни народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Кабанов.

О смерти депутата Кабанова сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания в среду.



Также информацию о смерти политика подтвердила представитель фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Да. В результате тяжелой болезни», — отметила Палийчук.

Что известно об Александре Кабанове

Александр Кабанов родился 6 августа 1973 г. в Запорожье. Высшее образование Александр Кабанов получал в Запорожском медицинском институте по специальности «Врач-психотерапевт». Также нардеп окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова, где получил знания по специальности «Психотерапия».

Александр Кабанов в свое время работал детским психотерапевтом, а также сценаристом студии «Квартал 95». В 2019 году был кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах.

