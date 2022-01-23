Умер один из основателей фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник: что произошло

В 1989 году вместе с ныне заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими товарищами организовал и провел первый фестиваль украинской музыки "Червона Рута" в Черновцах.

В 67-летнем возрасте скончался музыковед Тарас Мельник, известный как соучредитель и многолетний директор музыкального фестиваля "Червона Рута". Об этом в Facebook сообщила его племянница Наталья Антонова.

Причины смерти Мельника она не указала.

Однако "Суспильное.Новости" пишет, что ранее, 17 января, дочь музыковеда Соломия писала, что он более месяца болеет COVID-19 и находится в тяжелом состоянии в больнице Ужгорода.

Тарас Мельник родился 17 января 1954 года. В 1977 году, когда он учился на пятом курсе консерватории, его исключили за "буржуазный национализм" и отправили работать на завод на два года.

С 1980 года Мельник преподавал музыку, а в 1989 вместе с ныне заслуженным артистом Украины Кириллом Стеценко и другими товарищами организовал и провел первый фестиваль украинской музыки "Червона Рута" в Черновцах.

Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства и высокий профессионализм. Он был женат на Ольге Мельник и имел дочь Соломию.

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