Умер один из самых известных IТ-специалистов Украины Алексей Мась

IT-предпринимателю было 47 лет.

Умер один из первых украинский ИТ-специалистов Алексей Мась. Мужчине было 47 лет.

Об этом сообщил брат айтишника Виктор Мась.

"Ты ушел слишком рано ... Вы знали, как вдохновить и собрать единомышленников для создания чего-то инновационного и нового. Болезнь не дала вам завершить то, что вы начали", — написал Виктор Мась.

Причиной смерти, по информации брата, стала болезнь. Больше никаких подробностей нет.

Что известно об Алексее Мася

Алексей Мась придумал такие известные интернет-платформы: iForum, UaPortal, Infostore, EX.UA, Mail.ua, которая была позже продана Mail.ru. Он работал в "Киевстаре" советником по IT- и digital-направления бывшего президента компании Петра Чернышева. В 2019 он создал собственный проект — «крафтови соцсети». Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика.

Друзья в соцсетях пишут, что семья сейчас в трудной ситуации, поэтому просят помощи: карта "ПриватБанка" 4441114427007552 (Михаил Мась, сын).

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