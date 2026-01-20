Умер основатель издательства "Наш Формат" и ОО "Реформация" Владислав Кириченко

Владислав Кириченко / © Facebook

На 57-м году жизни скончался Владислав Кириченко, основатель украинского издательства «Наш Формат» и общественной организации «Реформация». Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь.

Об этом сообщили в пресс-службе издательства в Telegram.

Владислав Кириченко был известен своей деятельностью в сфере украинской литературы и гражданского общества, существенно влияя на интеллектуальный и культурный ландшафт страны.

Коллеги, друзья и родные выражают искренние соболезнования семье, в частности жене Ольге Смазаловой.

Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

