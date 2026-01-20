- Дата публикации
Умер основатель издательства "Наш Формат" и ОО "Реформация" Владислав Кириченко
Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь.
На 57-м году жизни скончался Владислав Кириченко, основатель украинского издательства «Наш Формат» и общественной организации «Реформация». Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь.
Об этом сообщили в пресс-службе издательства в Telegram.
Владислав Кириченко был известен своей деятельностью в сфере украинской литературы и гражданского общества, существенно влияя на интеллектуальный и культурный ландшафт страны.
Коллеги, друзья и родные выражают искренние соболезнования семье, в частности жене Ольге Смазаловой.
Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.
