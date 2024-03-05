Умер от кровотечения: в Черновцах мужчина убил товарища из-за ревности

В Черновцах мужчина получил 12 лет тюрьмы за убийство своего знакомого из-за ревности. В суде обвиняемый свою вину не признал.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Словесный конфликт перерос в драку, во время которой с особой жестокостью 54-летний черновчанин наносил знакомому многочисленные удары по разным частям тела, в том числе с применением посторонних предметов", — сообщили в прокуратуре.

После совершения преступления мужчина скрылся.

Правоохранители оперативно разыскали его. Тело погибшего мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что смерть потерпевшего наступила от массивного кровотечения, вызванного многочисленными травмами головы, живота и грудины.

Ранее стало известно, что в одесском общежитии убили мужчину. Его тело обнаружили на лестнице.

Читайте также: