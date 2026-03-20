Умер патриарх Филарет: каким был его путь

Умер патриарх Филарет / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В возрасте 97 лет умер почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщили на сайте ПЦУ.

«20 марта 2026 года от последствий обострения хронических болезней на 98-м году жизни, 77-м году монашества и на 65-м году архиерейства упокоился в Боге Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет», — говорится в заявлении.

Епифаний выразил глубокие соболезнования родным и близким почившего Филарета.

«Личность и многочисленные добрые дела почившего Патриарха Филарета по праву занимают особое место в современной истории как поместной Украинской Православной Церкви, так и в целом Украины», — отметил он.

Роль Филарета в украинской Церкви

По словам предстоятеля ПЦУ, патриарх Филарет, который более 60 лет назад возглавил Киевскую кафедру, как экзарх Украины, предстоятель УПЦ и УПЦ КП сыграл важную роль в сохранении церковной жизни в условиях советских преследований, в период духовного возрождения государства, а также в борьбе за автокефалию украинской церкви.

Именно его решение и принципиальная позиция сделали возможным проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Софии Киевской, создание единой поместной ПЦУ и получение Томоса об автокефалии. Несмотря на дальнейшие сложные обстоятельства, в ПЦУ отмечают, что вклад Филарета в развитие Церкви всегда высоко ценили.

«Мы глубоко опечалены тем, что Патриарх Филарет отошел от жизни мира сего, но верим в Божью милость к нему и возносим за упокоение его души наши молитвы. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы должным образом почтить память нашего Почетного Патриарха, достойно проводив его в последний земной путь», — отметил предстоятель ПЦУ.

Киевская Митрополия призвала епископат, духовенство и верующих ПЦУ молиться за упокой души Филарета. В ближайшее время также пообещали обнародовать детали прощания, отпевания и похорона.

Напомним, 9 марта стало известно, что 97-летнего патриарха Филарета госпитализировали в одну из киевских больниц из-за обострения хронических болезней. Об ухудшении состояния здоровья иерарха сообщил митрополит Евстратий Зоря, призвав верующих к молитве за его выздоровление.

На следующий день сообщалось, что Филарет остается под круглосуточным наблюдением врачей, которые стабилизируют его состояние. ПЦУ информировала об определенном улучшении показателей, однако из-за преклонного возраста и хронических недугов угрозы сохранялись.

Что известно о патриархе Филарете — биография

Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области. В детстве потерял отца, который погиб на фронте Второй мировой войны в 1943 году. Эта трагедия существенно повлияла на него и способствовала глубокому духовному обращению, после чего Денисенко решил посвятить жизнь служению Церкви, несмотря на атеистическую политику советской власти.

В течение 1946 — 1948 годов учился в Одесской духовной семинарии, которую окончил с отличием, а впоследствии продолжил образование в Московской духовной академии. В 1950 году в Троице-Сергиевой лавре принял монашество с именем Филарет. В том же месяце был рукоположен в сан иеродиакона, а в июне 1951 года — иеромонаха.

В 1952 году Филарет завершил обучение в академии со степенью кандидата богословия и начал преподавать Священное Писание в Московской духовной семинарии. Параллельно исполнял обязанности благочинного Троице-Сергиевой лавры, а с 1953 года преподавал в Московской духовной академии.

В середине 1950-х годов получил звание доцента, а впоследствии был назначен инспектором Саратовской духовной семинарии с повышением до игумена. В 1957 году перешел в Киевскую духовную семинарию, а уже в 1958 году стал ее ректором, получив сан архимандрита.

В начале 1960-х годов Филарет возглавил дела Украинского экзархата РПЦ и был настоятелем Владимирского собора в Киеве. Также некоторое время служил в Александрии (Египет) как представитель РПЦ при Александрийском патриархате.

В 1962 году был рукоположен во епископа, после чего занимал ряд важных церковных должностей в различных епархиях, в частности в Вене и Риге. В 1966 году стал архиепископом и постоянным членом Священного Синода РПЦ, а также экзархом Украины. В 1968 году Филарет был возведен в сан митрополита. В 1990 году временно исполнял обязанности главы РПЦ.

После трансформации Украинского экзархата в самоуправляемую УПЦ в июле 1990 года Филарет был избран ее предстоятелем — митрополитом Киевским и всея Украины. В следующем году он возглавил Собор УПЦ, который поддержал курс на автокефалию.

Из-за этой позиции Филерат подвергся давлению со стороны руководства РПЦ. В 1992 году его фактически отстранили от руководства УПЦ и объявили лишенным сана — решение, которое он не признал и обжаловал у Вселенского патриарха.

В том же году на Объединительном соборе в Киеве Филарет поддержал создание УПЦ КП. В 1995 году был избран ее предстоятелем и возведен на патриарший престол.

В октябре 2018 года Вселенский патриархат признал недействительным решение о лишении Филарета сана и восстановил канонический статус. В декабре того же года Филарет присоединился к созданию ПЦУ, став ее почетным патриархом и членом Священного Синода.

С 2019 года Филарет находился на покое.

За свою деятельность был удостоен многочисленных церковных и государственных наград. В январе 2019 года получил высшую государственную награду — звание Героя Украины.