Умер патриарх Филарет: религиовед объяснила его историческую роль в церкви

Патриарх Филарет / © Associated Press

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет занимал руководящие должности в украинской церкви еще с 1966 года и всю жизнь боролся за ее независимость от Москвы. Он сочетал в себе церковного деятеля, политика и дипломата, сохраняя жесткую позицию и достоинство до последнего.

Религиоведа, доктор философских наук Людмила Филиппович объяснила «24 каналу», что его смерть — это потеря духовного отца для всей церкви, и теперь новое поколение иерархов должно самостоятельно нести ответственность за будущее ВТО.

Каков был вклад Филарета в историю Украины?

«Смерть Филарета касается всех украинцев, независимо от вероисповедания. Он очень многое сделал для Украины, и осознание его вклада еще впереди. Это был неординарный, волевой, харизматичный человек со сложным характером, который не колебался вместе с общественными изменениями — у него была четкая жизненная линия. Он хотел для церкви самостоятельности и автокефалии, хотя путь к этому не был прост», — отметила религиовед.

По мнению эксперта, если бы на его месте оказался другой иерарх РПЦ, неизвестно, получила бы украинская церковь автокефалию. Все нынешние священники и иерархи — его ученики.

Филарет поддерживал идею создания музея истории христианства на Почтовой площади, чтобы место крещения киевлян не было застроено торговыми центрами. В настоящее время церковь уже сформирована как институция, поэтому кардинальных изменений в руководстве не ожидается.

«Мы все время обращались к его авторитету, он присутствовал в нашей жизни до последнего. Когда сказали, что он попал в больницу, я еще надеялась, что он поправится», — сказала Филиппович.

Будущее украинской церкви: каким его видел Филарет

Последние годы, когда Филарет постепенно отошел от активного влияния, позволили церкви повзрослеть. Руководство ПЦУ не отторгло его, а поддерживало теплые отношения. Митрополит Епифаний посещал Филарета, тот приходил в Михайловский монастырь и до последнего интересовался жизнью церкви.

«Думаю, он остался доволен, хотя до конца так и не принял условия Томоса, потому что хотел большего: восстановление церкви в патриаршем статусе, а не митрополии. Потому что это создает проблемы с приходами за границей, потому что Украина не имеет права заботиться о православных верующих, которые выехали из-за войны», — объяснила Филиппович.

Филарет стремился, чтобы духовные школы ПЦУ соответствовали высоким стандартам и обязательно перенимали мировой опыт подготовки священников и богословов. Несмотря на свой возраст, он был чрезвычайно современным человеком, хорошо понимавшим, каким должно быть будущее церкви.

«В своих проповедях и выступлениях он часто превосходил государственников. Я слушала и думала, что вот так выступали бы наши депутаты или председатели Верховной Рады. Его потеря, думаю, еще отзовется и во внутренней, и во внешней политике», — сказала эксперт.

Что известно о патриархе Филарете

Михаил Денисенко родился 23 января 1929 года в селе Благодатное в Донбассе. Его семья попала под советские репрессии, а дед погиб во время Голодомора.

В январе 1950 года мужчина принял монашеский постриг с именем Филарет и присоединился к РПЦ. В 1960-х годах молодого иерарха назначили управлять делами Украинского Экзархата.

В октябре 1990 года митрополит Филарет был избран настоятелем УПЦ КП, и стал «Митрополитом Киевским и всей Украины».

Отметим, Патриарха Филарета, который умер 20 марта, похоронят во Владимирском кафедральном соборе в Киеве в воскресенье, 22 марта. В настоящее время продолжается прощание.