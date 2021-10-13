Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Виктор Брюханов ушел из жизни в возрасте 85 лет.
В среду, 13 октября, скончался Виктор Брюханов, возглавлявший Чернобыльскую АЭС от времени ее строительства до трагической аварии в 1986 году. Ему исполнилось 85 лет.
Об этом сообщили на Facebook-странице ГСП "Чернобыльская АЭС".
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего ", — говорится в сообщении.
Как известно, Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до трагедии в апреле 1986 года. Доклад о взрыве, который подготовил Брюханов советскому руководству, был рассекречен СБУ вместе с другими тайными материалами только в 2021 году.
По приговору суда в 1988 году Брюханов был лишен свободы сроком на 10 лет, но он отбыл лишь половину срока заключения и вышел на свободу в 1993 году.
В сериале "Чернобыль" от НВО роль Виктора Брюханова сыграл английский актер Кон О'Нил.
Напомним, в этом году известный в Великобритании телеведущий Бен Фогл посетил Чернобыльскую зону и снял документальный фильм о зоне отчуждения.