Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Виктор Брюханов ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В среду, 13 октября, скончался Виктор Брюханов, возглавлявший Чернобыльскую АЭС от времени ее строительства до трагической аварии в 1986 году. Ему исполнилось 85 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице ГСП "Чернобыльская АЭС".

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего ", — говорится в сообщении.

Как известно, Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до трагедии в апреле 1986 года. Доклад о взрыве, который подготовил Брюханов советскому руководству, был рассекречен СБУ вместе с другими тайными материалами только в 2021 году.

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По приговору суда в 1988 году Брюханов был лишен свободы сроком на 10 лет, но он отбыл лишь половину срока заключения и вышел на свободу в 1993 году.

В сериале "Чернобыль" от НВО роль Виктора Брюханова сыграл английский актер Кон О'Нил.

Напомним, в этом году известный в Великобритании телеведущий Бен Фогл посетил Чернобыльскую зону и снял документальный фильм о зоне отчуждения.

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