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Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Фото: Facebook/ГСП "ЧАЭС"

Виктор Брюханов ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В среду, 13 октября, скончался Виктор Брюханов, возглавлявший Чернобыльскую АЭС от времени ее строительства до трагической аварии в 1986 году. Ему исполнилось 85 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице ГСП "Чернобыльская АЭС".

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего ", — говорится в сообщении.

Как известно, Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до трагедии в апреле 1986 года. Доклад о взрыве, который подготовил Брюханов советскому руководству, был рассекречен СБУ вместе с другими тайными материалами только в 2021 году.

По приговору суда в 1988 году Брюханов был лишен свободы сроком на 10 лет, но он отбыл лишь половину срока заключения и вышел на свободу в 1993 году.

В сериале "Чернобыль" от НВО роль Виктора Брюханова сыграл английский актер Кон О'Нил.

Напомним, в этом году известный в Великобритании телеведущий Бен Фогл посетил Чернобыльскую зону и снял документальный фильм о зоне отчуждения.

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