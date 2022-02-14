Умер под наблюдением медиков: в Запорожской области трагически погиб парень

Умер под наблюдением медиков: в Запорожской области трагически погиб парень

Пострадавший получил травмы.

В городе Мелитополь водитель сбила 17-летнего парня. Он скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Авария произошла на Интеркультурной улице в Мелитополе в районе перекрестка с улицей Гагарина. Пешеход пересекал проезжую часть, и в этот момент женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Sonata, совершила наезд на него.

Парень получил травмы. Медики доставили пострадавшего в местную больницу, где в тот же день под наблюдением врачей он скончался.

По этому факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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