Умер правнук Ивана Франко Петр Галущак: что о нем известно (фото)

В ночь на 27 августа на 71-году жизни после продолжительной болезни умер Петр Галущак, правнук Ивана Франко, который активно популяризировал наследие выдающегося украинского писателя.

О смерти Петра Галущака сообщил Богдан Лазорак, директор Государственного историко-культурного заповедника «Нагуевичи», на своей странице в Facebook

«После тяжелой болезни, в ночь на 27 августа в 4:00 часов упокоился великий Поклонник Наследия Нагуевич», — написал он.

В Доме Франко в Facebook сообщили, что он был другом Музея, участвовал во многих наших мероприятиях, проводил особую авторскую экскурсию, способствовал пополнению фондов Дома Франко.

Петр Галущак, сын Иванны Франко и Мирослава Галущака, активно сохранял и популяризировал наследие своего прадеда Ивана Франко через музей-усадьбу в Нагуевичах.

Галущак был отцом шестерых детей и известным поклонником творчества своего прадеда. Он вдохновлял украинцев девизом: «И Ты — Франко! И Мы все — Франки!».

Сообщается, что правнук Ивана Франко оставил весомый вклад в популяризацию исторического и культурного наследия семьи, передавая ценности следующим поколениям.

Важно, что его смерть совпала с 27 августа — датой, когда отмечают 169 лет со дня рождения Ивана Франко.

