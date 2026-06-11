Умер с переломами ребер после посещения ТЦК, а тело отдали без вскрытия: Лубинец о новом скандале с мобилизацией

Скандалы с ТЦК не утихают: под подозрение из-за смерти мобилизованного в Киеве попали даже врачи

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В Киеве из-за смерти мобилизованного мужчины расследуют действия полиции, ТЦК и медиков. Несмотря на признаки насильственной смерти, тело умершего было выдано родным без обязательного судебно-медицинского вскрытия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По данным омбудсмана, инцидент начался в январе 2026 года, когда в одну из киевских больниц госпитализировали мужчину с переломами ребер и травмой грудной клетки. Сам потерпевший успел заявить, что эти повреждения ему нанесли во время мобилизационных мероприятий сотрудники полиции и сотрудники ТЦК.

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Через несколько дней после госпитализации мужчина скончался. Лубинец возмутился, что после смерти не было сделано того, что обязательно в случаях возможной насильственной смерти, — патологоанатомического вскрытия. Тело выдали семье для похорон без проведения экспертизы.

«В результате сегодня у общества, родных погибшего и следствия до сих пор нет ответа на важнейшие вопросы: что именно стало причиной смерти мужчины и связаны ли полученные им травмы со смертельным исходом. Отсутствие вскрытия могло усложнить установление истины по делу и сохранение важных доказательств», — сказал омбудсмен.

По настоянию Офиса уполномоченного по правам человека правоохранители открыли еще одно уголовное производство по возможному ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медиками.

Скандалы с ТЦК продолжаются

Лубинец отмечает, что пока продолжаются расследования этого резонансного случая, в соцсетях каждый день появляются новые видео и свидетельства граждан о действиях во время мобилизационных мероприятий. Он рассказал об очередном случае, который произошел в Черкасской области.

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Мужчина утверждает, что его остановили люди в гражданском, отказавшиеся представиться. После просьбы объяснить свои действия, он услышал угрозы, а его автомобиль пытались повредить.

«Каждая подобная история бьет не только по конкретному человеку. Она бьет по доверию общества к государственным институтам. Именно поэтому подобные случаи не могут оставаться без надлежащей проверки и правовой оценки», — подытожил омбудсмен.

Ранее Дмитрий Лубинец рассказал, знает ли Владимир Зеленский о скандалах с ТЦК.

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