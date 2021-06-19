Умер украинский блогер и писатель Святослав Носов, более известный как Горький Лук

Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов, более известный как Gorky Look (Горький Лук).

Как пишет Борислав Береза в Facebook: "Ты ушел в лучший мир, друг. Я так буду скучать по тебе. Больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурачиться, и больше ты не порадуешь своими текстами поклонников. Чертовски больно... Покойся с миром".

Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Позже волонтер Ник Будерацкий сообщил, что у Волкова отказали почки.

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