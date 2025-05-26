- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 642
- Время на прочтение
- 2 мин
Скончался украинский депутат и ученый Юрий Гнаткевич: что о нем известно
На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.
В Украине скончался 86-летний народный депутат Украины I, V и VI созывов, известный ученый и общественный деятель Юрий Гнаткевич.
Об этом сообщают руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники аппарата парламента.
Осужден за «за антисоветскую агитацию»: что известно о Юрии Гнаткевиче
Юрий Гнаткевич родился 4 апреля 1940 года в Ровенской области.
Учился в Киевском педагогическом институте иностранных языков по специальности преподаватель немецкого языка. Затем защитил кандидатскую диссертацию «Методическая типология пассивной лексики (на материале немецкого языка)» во время работы в Киевском педагогическом институте иностранных языков в 1971 году.
При этом в 1956 году Гнаткевич условно был осужден за «антисоветскую агитацию» — за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа. Он был реабилитирован только через 36 лет.
«Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал ради развития Украины», — говорится в сообщении.
Он также награжден Орденом «За заслуги» III степени.
По словам члена Национального союза журналистов Украины Евгения Букета, Юрий Васильевич в последнее время тяжело болел. Прощание с ним состоится 27 мая в 14:00 в зале возле крематория Байкового кладбища.
Напомним, также скончался известный украинский политик Юрий Крук. Юрий Борисович Крук значительно повлиял на развитие морской отрасли и транспортной инфраструктуры Украины.