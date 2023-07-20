Умер украинский диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко: фото

Вообще Василий Овсеенко отбыл за решеткой за свои убеждения 13,5 года.

На 75 году жизни после продолжительной болезни умер украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко.

Об этом вечером 19 июля сообщил редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.

"Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей… Это был большой и очень скромный человек, подвижник, которых единицы миллионы", – написал журналист.

Справка

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Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Весной 1968 года сделал несколько фотоотпечатков работы Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?" Распространял украинский самиздат в среде студентов.

Впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде был арестован в марте 1973 года.

Вообще Василий Овсеенко отбыл за решеткой за свои убеждения 13,5 года.

Василий Овсиенко – лауреат премии имени Стуса за публицистику, премии Огиенко в номинации "Общественная деятельность", награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, в Киеве врачей обвиняют в смерти 31-летнего воина ВСУ.

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