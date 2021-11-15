Умер в реанимации: в Сумской области во время охоты подстрелили 28-летнего мужчину

Умер в реанимации: в Сумской области во время охоты подстрелили 28-летнего мужчину

От полученных травм он скончался в больнице.

В воскресенье, 14 ноября, в Ахтырском районе Сумськой области, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. В результате он умер в реанимационном отделении больницы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Правоохранители около 15:00 получили сообщение о смертельном ранении 28-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что четверо мужчин охотились недалеко от села Боромля Ахтырского района. Стоя на номере, 31-летний мужчина выстрелил в сторону дикой козы, после чего услышал крик. Подойдя туда – обнаружил раненого товарища.

На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, однако пострадавшего спасти не удалось – он скончался в реанимационном отделении больницы.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности". Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия.

Напомним, подобный случай произошел во Львовской области 13 ноября. Во время охоты из ружья застрелили 66-летнего мужчину.

Во Львовской области охотник случайно застрелил 66-летнего товарища | Новости Украины

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