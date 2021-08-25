Умер в реанимации: в Тернопольской области на территории больницы мужчина упал с высоты третьего этажа

Умер в реанимации: в Тернопольской области на территории больницы мужчина упал с высоты третьего этажа

Пострадавший работал на стройке.

Во время выполнения ремонтных работ на территории больницы, что в Чертковском районе Тернопольской области, травмировался 58-летний житель села Глубочек. Вследствие повреждений мужчина вскоре умер в реанимации.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.

Сообщение о происшествии поступило полицейским 23 августа от врача бригады скорой помощи. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в медучреждение. Уже в реанимации мужчина умер.

Правоохранители установили, что умерший работал разнорабочим на стройке. Во время выполнения ремонтных работ одного из зданий он сорвался с трехметровой высоты и получил травмы.

Правоохранители отделения полиции № 1 (г. Борщев) начали уголовное производство по факту нарушения требований законодательства об охране труда. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Луцке 19-летняя девушка выпала с шестого этажа. От травм она скончалась до приезда медиков.

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