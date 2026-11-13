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Умер Вячеслав Брюховецкий: что известно о Герое Украины, возродившем Могилянку
Умер Вячеслав Брюховецкий — первый президент Киево-Могилянской академии, литературовед и общественный деятель.
12 ноября 2026 года умер Герой Украины, литературовед, педагог, журналист и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. Ему было 79 лет.
О смерти одного из основателей «Народного движения Украины», инициатора возрождения Киево-Могилянской академии и её первого и почетного президента сообщили в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».
Чем известен Вячеслав Брюховецкий
Вячеслав Брюховецкий родился в 1947 году. Он был одним из основателей «Народного движения Украины» и внес свой вклад в становление независимого украинского государства.
Одним из главных дел его жизни стало возрождение Киево-Могилянской академии. В 1991 году, когда Украина обрела независимость, Брюховецкий взялся за восстановление этого исторического учебного заведения.
«Благодаря его неустанному труду, гениальной интуиции и видению будущего украинского высшего образования Могилянка стала одним из самых успешных проектов и символов независимой Украины», — отметили в академии.
В Киево-Могилянской академии отмечают, что одним из важнейших достижений Брюховецкого стали поколения «могилянцев, которые берут на себя ответственность за свою страну». Сегодня они работают в сфере государственного управления, науки, образования, дипломатии, СМИ, бизнеса и общественном секторе, а также защищают Украину на фронте.
В университете назвали смерть Вячеслава Брюховецкого невосполнимой утратой для могилянского сообщества и всей Украины. В университете отметили, что дело его жизни продолжает жить в возрожденном университете, в людях, которых он объединил, и в ценностях, которые он отстаивал.
В Киево-Могилянской академии выразили соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Вячеслава Брюховецкого.
Напомним, ранее стало известно о смерти украинского поэта Ивана Семененко, который пережил советские лагеря, преследования со стороны КГБ и многолетний запрет на публикацию своих произведений. Ему было 90 лет.