Умер выдающийся исследователь преступлений коммунистического режима Роман Круцик

Общественный деятель был одним из первых членов Украинского хельсинкского союза, народным депутатом двух созывов и инициатором создания "Музея советских оккупаций" в Киеве.

В субботу, 23 декабря, на 79 году умер основатель общества "Мемориал" на Прикарпатье Остап-Роман Круцик, который в 1989 году инициировал раскопки на месте массовых захоронений жертв коммунистических репрессий 1939-1941 годов в урочище Демьянов Лаз на окраине Ивано-Франковска.

О смерти Романа Круцика со ссылкой на его родных сообщил франковец Владимир Ковальчук, являвшийся участником поисков мест преступлений коммунистического режима.

"Я был очевидцем того дня, когда Роман Круцик однажды весной 89-го предложил мне пойти в поле и вместе с Иваном Павликовским, был также историк Игорь Андрухив, и еще несколько человек, и они начали рассказывать и показывать места возможных захоронений. Через несколько месяцев мир узнал страшные преступления сталинского режима”, — пишет Ковальчук.

Что известно о Романе Круцике

Родился Остап-Роман Круцик 6 июля 1945 года в селе Яблунив Галицкого района. В 1988 году, когда в Ивано-Франковске создавалось культурно-научное общество "Рух", работал на ЛРЗ (локомотиво-ремонтном заводе) машинистом поездов. Позже получал юридическое образование во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.

Принадлежал к первым членам УХС с 1988 г. А уже с созданием в Украине ячеек общества "Мемориал" возглавил его с 1989 года в Ивано-Франковской области. Был среди учредителей "НРУ за перестройку", а позже Всеукраинской организации КУН (Конгресса украинских националистов).

Книга Романа Круцика о Демьяновом лазе

В 1994 году избран народным депутатом Украины второго созыва и переехал в Киев. Уже там возглавил Киевскую организацию "Мемориал". Был инициатором создания в 2007 году "Музея советских оккупаций".

За свой поисковый труд и патриотизм Роман Круцик награжден орденом Свободы 2010 года и орденами "За заслуги" II и III степеней.

Что известно о панихиде

“Душа неутомимого борца за Украину Остапа-Романа Круцика отправляется на Небеса в дни, когда наступают Рождественские Праздники, которые он любил и всегда у него дома звучали колядки и щедривки. Светлая память, Друг”, — написал товарищ покойного Владимир Ковальчук.

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Он также добавил, что известного общественно-политического деятеля похоронят в воскресенье, 24 декабря. Поминальная служба и чин прощания с усопшим будет проходить в Церкви Св. Великомученика Димитрия, в старой деревянной церкви в микрорайоне "Пасична" в Ивано-Франковске, а затем в Храме на "Демьяновом Лазу", где находится музейный комплекс жертв сталинских репрессий. Такова была последняя воля Остапа-Романа Круцика.

Напомним, 29 января 2023 года скончался известный украинский поэт, общественно-политический деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко. Ему было 94 года.

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