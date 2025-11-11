Умер скандальный лидер партии "5.10", выступавший против Украины: что известно о Геннадии Балашове

Геннадий Балашов умер в возрасте 64 лет / © УНИАН

Во вторник, 11 ноября стало известно о смерти бывшего нардепа Геннадия Балашова , сбежавшего из Украины в США, чтобы избежать уголовного преследования. Одиозный политик и лидер запрещенной партии «5.10» умер в возрасте 64 лет, причина смерти неизвестна.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале беглый нардеп-беглец Артем Дмитрук.

«Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал Дмитрук.

В то же время, представитель политсилы «5.10» Юрий Коновальчук обвинил в смерти Балашова «власть», не уточнив какой именно страны, ведь политик уехал в США еще в 2022 году. В комментариях под этим сообщением фигурирует непроверенная информация, что Балашов умер в результате инфаркта.

Антиукраинская пропаганда

Геннадий Балашов, основатель политической силы «5.10», долгое время являлся фигурантом нескольких скандалов, связанных с его антиукраинской позицией.

Отдельно деятельностью Балашова интересовалась СБУ из-за его публичных антиукраинских высказываний, в частности, призывов к насилию против тех, кто просит общаться на украинском языке. Относительно самого Балашова он был русскоязычным и выступал против украинского языка.

После бегства в США Балашов продолжал транслировать свои заявления. Его YouTube-канал, на котором он называл украинские власти «диктаторами» и «военными коммунистами», был впоследствии заблокирован.

Уголовные дела и аресты имущества

Еще до побега из страны, в 2021 году, Геннадий Балашов попал под прицел правоохранительных органов из-за финансовых махинации и неуплаты налогов. Государственная фискальная служба открыла против него уголовное производство за уклонение от уплаты налогов на сумму более 9,6 млн. гривен.

В рамках этого дела также было арестовано его имущество на общую сумму около 200 млн. гривен. После того, как дело передали в суд, Балашов уехал из страны.

Напомним, в июле 2025 года президент Владимир Зеленский ввел против Балашова санкции из-за его систематической деятельности, направленной на распространение антиукраинской пропаганды. Центр противодействия дезинформации при СНБО неоднократно указывал, что высказывания Балашова были созвучны российским нарративам.