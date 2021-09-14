Умер за рулем: в Днепре 21-летний мужчина на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево (фото)

Умер за рулем: в Днепре 21-летний мужчина на полном ходу пересек две сплошные полосы и врезался в дерево (фото)

От полученных травм он скончался на месте.

В Днепре днем 14 сентября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Мужчине стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление и слетел на обочину.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Криворожской. Там в дерево врезался водитель автомобиля "ВАЗ". Предварительно, гражданину за рулем стало плохо, он потерял управление и врезался в дерево. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Удар был такой силы, что передняя часть авто буквально превратилась в груду металла.

Информатор

По данным "Днепр Час", в аварии погиб 21-летний местный житель. Он пересек две сплошные полосы, при этом едва не столкнулся с двумя другими автомобилями. После чего врезался в дерево.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

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