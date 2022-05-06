Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Известный украинский писатель Сергей Дяченко, известный многим по ряду романов в жанре фэнтези и фантастики, ушел из жизни.

Печальное известие на своей странице в Facebook сообщила супруга Дьяченко, Марина Дяченко, творившая вместе с ним.

"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 — 5 мая 2022 года", — коротко написала Марина в соцсети. Причину смерти мужа писательница не указала. Сергею Дьяченко было 77 лет.

Сергей Дяченко с женой Мариной и дочерью Настей

Отметим, что Сергей Дяченко родился в Киеве в 1945 году, в 2009 году переехал вместе с женой в Москву, в 2013 – в Лос-Анджелес.

Дяченко писал в соавторстве с супругой. Среди самых известных их произведений – трилогия "Ведьмин век" (1997–2020), цикл "Скитальцы", дилогия "Vita Nostra" (2007, 2021), а также сценарий к фильму "Обитаемый остров" (2008).

Читайте также: