Умер звезда юмористического шоу "Каламбур", популярного в 90-х

Сегодня, 19 октября, стало известно о смерти украинского актера Сергея Гладкова, которого многие помнят из журнала видеокомиксов "Каламбур".

Гладков ушел из жизни в возрасте 60 лет. О его смерти сообщили на официальной странице юмористического шоу "Каламбур" в соцсетях. Что явилось причиной смерти артиста – не уточняется. Прощание с актером состоится 21 октября в Одессе.

Как известно, Сергей Гладков был участником популярного в 90-х украинского журнала видеокомиксов "Каламбур", который выходил с 1996 до 2001 года на одном из российских каналов. Зрители хорошо его помнят в образе Мужика из "Села дураков", диспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике", Неудачником в "Баре Каламбур", Дранкеля в "Железном капуте" и многих других ролях.

Сергей Гладков в разных образах в "Каламбуре"

Также он работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

Напомним, что 17 октября ушел из жизни бывший игрок КВН и ведущий Сергей Сивохо. Ему было 54 года. Раньше мы рассказывали, от какой болезни страдал шоумен, где провел последние дни своей жизни и чем занимался.

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