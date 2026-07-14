- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Жара возвращается: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды до конца недели
На экваторе лета атмосфера вернет в Украину комфортное июльское тепло до +29°C с локальными грозовыми дождями в отдельных регионах.
На экваторе июля атмосфера наконец-то решила восстановить в Украине настоящую, классическую летнюю погоду. Впрочем, изнуряющей и чрезмерной жары, которая сейчас царит в Западной Европе, ожидать не стоит.
Об этом сообщила известная синоптикя Наталья Диденко в Facebook.
По прогнозу Диденко, в среду, 15 июля, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах комфортных +25°C.
К концу недели столбики термометров иногда могут подняться и до отметки +30°C, что абсолютно логично для этого времени года.
Где ожидать дожди и грозы?
Осадки в среду будут носить локальный и кратковременный характер.
В ближайшую ночь кратковременные дожди с грозами возможны в западных, южных и центральных областях.
В течение дня 15 июля местами локальные дожди пройдут в восточной части страны, в Карпатах, а также в Винницкой и Черкасской областях.
На остальной территории будет днем сухая, солнечная и теплая погода.
Погода в Киеве
В Киеве 15 июля ожидается отличная летняя погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет днем +26, +27°C.
Напомним, после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух распечется до 36 градусов.