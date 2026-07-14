Жара возвращается: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды до конца недели

Лето / © pexels.com

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На экваторе июля атмосфера наконец-то решила восстановить в Украине настоящую, классическую летнюю погоду. Впрочем, изнуряющей и чрезмерной жары, которая сейчас царит в Западной Европе, ожидать не стоит.

Об этом сообщила известная синоптикя Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, в среду, 15 июля, температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах комфортных +25°C.

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К концу недели столбики термометров иногда могут подняться и до отметки +30°C, что абсолютно логично для этого времени года.

Где ожидать дожди и грозы?

Осадки в среду будут носить локальный и кратковременный характер.

В ближайшую ночь кратковременные дожди с грозами возможны в западных, южных и центральных областях.

В течение дня 15 июля местами локальные дожди пройдут в восточной части страны, в Карпатах, а также в Винницкой и Черкасской областях.

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На остальной территории будет днем сухая, солнечная и теплая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 15 июля ожидается отличная летняя погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет днем +26, +27°C.

Напомним, после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух распечется до 36 градусов.

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