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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

"Умереть за Украину мало": Залужный о решении, которое должен принять каждый на войне

У украинцев есть безусловный и непреодолимый боевой дух.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании Залужный объяснил, каково настоящее лицо войны. Речь идет о двух важных решениях.

Об этом Залужный сказал в своем Telegram.

"Первое решение — не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое важное решение каждый должен принять, кто приобщается к вооруженной борьбе. Но умереть за Украину и свой народ — этого мало. Нужно принять второе решение, также очень сложное и важное — быть готовым убивать за Украину, ее землю, народ и народ."

Это приводит нас к тому боевому духу, который позволяет вести вооруженную борьбу.

"Все благодаря коду нашей нации, который зашитый у нас именно в форме культуры. Это то, с чем борется наш извечный враг - с культурой, построенной прежде всего на истории. Нам нужно сделать так, чтобы эта цепочка генетического кода не оборвалась, а она только расширялась и дальше зашивалась к нашим детям и к нашей".

Ранее Залужный ответил, почему Украина продолжает воевать, невзирая на позицию некоторых партнеров.

Дата публикации
Количество просмотров
137
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