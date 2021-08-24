Умерла 17-летняя дочь скандального, беглого екс-регионала Олега Царева: подробности

Екатерина Царева умерла еще 15 июля 2021, однако скандальный политик сообщил об этом 24 августа.

Умерла 17-летняя дочь скандального, беглого екс-регионала Олега Царева Екатерина.

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Об этом политик, который скрывается в России, сообщил в социальных сетях.

Известно, что дочь Олега Царева Екатерина умерла еще 15 июля 2021, однако скандальный политик сообщил об этом 24 августа. Обстоятельства смерти девушки неизвестны.

"Я никогда себе этого не прощу. Часть меня лежит в могиле и обнимает ее", — написал екс-регионал-беглец.

Отметим, что в Instagram последние фото Екатерина Царева опубликовала с отдыха в Дубае. Судя по фотографиям дочь Царева, который поддерживает боевиков на Донбассе, в Сети демонстрировала роскошную жизнь. Она путешествовала Францией, Испанией и другими странами Европы, публикуя фото.

Напомним, во время Революции Достоинства Олег Царев угрожал "зачисткой Майдана за час". Однако уже потом он бежал из Украины в РФ.

В 2014 году в России беглый екс-регионал Олег Царев был награжден званием "человек года" по версии Русского биографического института и Института экономических стратегий. Его отметили за "защиту русского языка"

После бегства из Украины Царев открыто поддерживает боевиков на востоке Украины и находится в розыске украинских правоохранительных органов.

В 2015 году в СБУ сообщали, что экс-регионал Олег Царев финансирует дестабилизацию в Украине. Бывшего политика несколько раз СБУ вызвала на допрос.

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