Умерла 98-летняя бабушка, которая в прошлом году пешком прошла 10 км из оккупации

Лидия Степановна

Умерла бабушка Лидия Степановна, которая в апреле прошлого года в возрасте 98 лет прошла пешком более десяти километров с оккупированного Очеретиного на Донетчине.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«Умерла Бабушка, которая пешком вышла из Очеретиного. Ей было 98. В 2024 году Лидия Степановна преодолела около 10 километров фронта и все для того, чтобы быть на подконтрольной украинской территории», — написал Зинкевич.

За год боевых действий Очеретино оказалось в тылу врага / © Deepstatemap

Напомним, что в апреле 2024 года в Донецкой области 98-летняя Лидия Степановна пешком вышла из поселка Очеретино, которое находится под контролем российских войск. Женщина преодолела около 10 км под обстрелами, дважды падала, но все же вышла на подконтрольную Украине территорию.

Лидия Степановна после выхода на подконтрольную Украине территорию

Лидия Степановна вместе с сыном, невесткой и внучкой решила самостоятельно выбраться на подконтрольную Украине территорию. Однако по непонятным причинам родственники разделились.

Бабушка весь день шла без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, засыпала. Женщина держалась на двух палках. В NYT, рассказывая ее историю, описали, как Лидия Степановна шла мимо трупов погибших солдат.

Ее дом разрушили россияне. Потому совладелец monobank купил ей новый дом.