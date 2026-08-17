Умерла бывшая супруга Кличко Хайден Панеттьери: что о ней известно и как она высказывалась о войне в Украине

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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В США скончалась 36-летняя актриса Хайден Панеттьери. Она была бывшей невестой известного украинского боксёра Владимира Кличко и является матерью его дочери.

Кроме того, Хайден Панеттьери в свое время принимала участие в Революции достоинства, где поддерживала украинский народ. А во время полномасштабной войны она основала свой фонд, чтобы помочь украинцам.

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Детство перед камерой и мировой прорыв

Гайден родилась в штате Нью-Йорк и попала в шоу-бизнес практически с колыбели. Уже в девятимесячном возрасте она снималась в рекламных роликах, а в подростковом возрасте получила признание благодаря ролям в культовых проектах:

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«Герои» (Heroes): роль бессмертной чирлидерши Клэр Беннетт сделала 17-летнюю актрису мировой суперзвездой и обладательницей нескольких престижных молодежных премий.

«Нэшвилл» (Nashville): драма о кантри-музыке принесла ей две номинации на «Золотой глобус».

«Крик» (Scream): роль Кирби Рид в нескольких частях знаменитого слэшер-хоррора закрепила за ней статус культовой актрисы современного кино.

Борьба с зависимостями и послеродовая депрессия

Хайден Панеттьери на протяжении многих лет открыто рассказывала о своей борьбе с послеродовой депрессией и зависимостью от алкоголя и опиоидов, подчеркивая важность психического здоровья.

Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere

Она вспоминала, что ещё в подростковом возрасте ей давали алкоголь и опиоиды, чтобы она «выглядела бодрой».

После рождения дочери Кайи-Евдокии в 2014 году Хайден столкнулась с тяжелой формой послеродовой депрессии. Состояние ухудшалось из-за того, что она пыталась заглушить эмоциональную боль алкоголем. Она откровенно говорила о своих проблемах и проходила лечение.

В какой-то момент алкоголизм достиг критической отметки, и врачи предупредили актрису, что её организм отказывает. Из-за осложнений Хайден пришлось перенести операцию по пересадке печени и пройти длительный курс системной психотерапии.

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Окончательно побороть зависимость и восстановить психическое здоровье ей удалось только в 2021 году. После этого она вернулась в кино, снявшись в новой части культового фильма ужасов «Крик 6».

В феврале 2023 года её семья пережила очередной удар — в возрасте 28 лет внезапно скончался её младший брат Дженсен Панеттьери, что стало тяжёлым испытанием для психического состояния актрисы.

Хайден Панеттьери с младшим братом / © Associated Press

Всего три месяца назад Панеттьери выпустила свои мемуары«Это я: Расплата».

Роман с Владимиром Кличко и дочь Кайя-Евдокия

В 2009 году Хайден познакомилась с украинским боксёром-тяжеловесом, чемпионом мира Владимиром Кличко. Несмотря на заметную разницу в росте (Хайден — 153 см, Владимир — 198 см) и длительные периоды разлуки из-за плотного графика, их пара стала одной из самых обсуждаемых в мире.

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Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / © Associated Press

В декабре 2014 года у пары родилась дочь, которую назвали двойным именем Кайя-Евдокия (второе имя — в честь украинской бабушки Владимира). Сейчас девочка воспитывается в семье отца, а Гайден сохранила дружеские отношения с бывшим женихом.

Хайден Панеттьери с дочерью и Владимиром Кличко / © twitter.com/haydenpanettier

Выступление на Евромайдане во время Революции достоинства

В декабре 2013 года, когда в центре Киева разворачивались события Революции достоинства, Хайден Панеттьери лично приехала в столицу Украины, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за европейское будущее.

Вместе с Владимиром и Виталием Кличками она вышла на сцену Майдана Независимости и обратилась к сотням тысяч протестующих:

«То, что здесь происходит, — это нечто невероятное. Вы отстаиваете свои права, свою свободу и своё будущее. Борьба украинцев за европейские ценности вдохновляет весь мир. Я верю в вас и очень люблю Украину!» — заявила тогда голливудская актриса перед участниками митинга.

Хайден не только выступала, но и общалась с протестующими на баррикадах, гуляла среди палаток и открыто осуждала насилие со стороны силовиков в международных СМИ.

Поддержка Украины во время полномасштабной войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Панеттьери сразу же заняла чёткую и бескомпромиссную проукраинскую позицию.

Актриса основала благотворительную организацию Hoplon International, которая занималась сбором средств для обеспечения украинских защитников и медиков средствами индивидуальной защиты, аптечками и бронежилетами.

«Я лично знаю многих украинцев. Это невероятно сильные, гордые и свободолюбивые люди. То, что делает Россия, — это ужасное преступление. Я буду делать всё, чтобы мир не прекращал оказывать помощь Украине», — неоднократно подчеркивалазвезда в своих интервью.

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