Умерла на глазах у детей: в Одессе мужчина жестоко убил свою жену (фото)

В Одессе мужчина зарезал жену. Дети супругов вызвали скорую для матери, но она умерла еще до приезда медиков.

В ночь на воскресенье, 28 августа, в Одессе 59-летний мужчина убил свою жену. Событие произошло в доме по улице Черноморского казачества, где проживала семья.

Об этом сообщили в полиции Одесской области/

Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина во время семейной ссоры схватил нож и ударил женщину в грудь.

"От грохота в квартире проснулись дети и вызвали матери скорую, но от полученного ранения она скончалась еще до приезда медиков", — рассказывают в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, а во время осмотра изъяли орудие убийства.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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