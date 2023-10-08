Умерла Нина Матвиенко: Потап плачет, а Тарабарова вспоминает, как артистка учила ее говорить с водой

Сегодня, 8 октября, ушла из жизни Народная артистка Украины, "квітка-душа" украинской песни Нина Матвиенко.

Смерть легендарной артистки стала шоком для отечественных знаменитостей, ведь для многих нынешних звезд Нина Митрофановна стала "крестной" мамой не только в профессии, но и давала много жизненных советов. К примеру, Потап вспомнил, как Матвиенко рассказывала ему истории о детстве Насти Каменских, а Светлана Тарабарова – как Нина Митрофановна учила ее говорить с водой.

Потап

Так вот, рэпер и продюсер Потап признался, что вспоминает легенду со слезами на глазах и как она рассказывала ему о детстве его жены Насти Каменских. Как известно, Матвиенко в течение 21 года была солисткой хора имени Григория Веревки, в этом же коллективе в свое время пела мама Насти.

"Нина Митрофановна, плачу, как плакал, когда вы пели. Солнце и голос нации, как я счастлив, что знал Вас, что слышал ваше пение в жизни, на сцене и за столом. Ваши бесконечные истории о детстве Насти. Люблю вас всем сердцем. Благодарю вас за ваш талант, пусть Господь вас обнимет", – написал Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова вспомнила, как Нина Митрофановна научила ее избавляться от негатива с помощью воды:

"Нина Митрофановна, всегда была тебе рада, будто лучшему другу. Всегда находила теплое слово и совет, которые я слушала, как маленький ребенок, с распахнутым сердцем. Именно Нина Митрофановна научила меня разговаривать с водой и просить воду забрать плохое, наделить светом. Вы мой свет, наш свет навсегда! Очень больно. Берегите нас с неба. Самые искренние соболезнования всей семье…" – написала артистка.

Фото: instagram.com/tarabarova

Слава Демин

Слава Демин вспомнил недавнее интервью, которое делал с семьей Нины Матвиенко:

"Не стало Нины Матвиенко... Нина Митрофановна, отдыхайте с миром".

Фото: instagram.com/slavademin_official

Владимир Дантес

"Нина Митрофановна, отдыхайте"

Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Юрий Горбунов

"Сегодня не стало легендарного, невероятного и светлого человека – Народной артистки Украины Нины Матвиенко! Цветок душа, навсегда останется в наших сердцах! Светлая память вам, великая артистка! И благодарим за все, что вы сделали для украинской песни!"

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Павел Зибров

"Душа украинской песни улетела в вечность… светлая память, Нина Митрофановна. Глубокие соболезнования семье"

Павел Зибров и Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, что о смерти легенды украинской песни Нины Матвиенко сегодня, 8 октября, сообщила дочь артистки, певица Тоня Матвиенко. Звезда ушла из жизни в 75-летнем возрасте.

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