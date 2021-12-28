Умерла от болевого шока: в Одесской области сын насмерть забил мать

Умерла от болевого шока: в Одесской области сын насмерть забил мать

Жуткое убийство произошло во время конфликта.

В Одесской области, в городе Балта, полиция задержала 42-летнего мужчину за убийство матери.

Мужчину задержали и поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи, сообщает отделение полиции №1 Подольского районного управления полиции.

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В полиции рассказали, что 62-летнюю жительницу Балты без признаков жизни обнаружил у нее дома знакомый. Он вызвал полицию. По данным экспертизы, женщина скончалась от болевого шока, кровоизлияния в мозг и переломов ребер.

"Во время проведения следственных действий полицейские установили, что гражданку лишил жизни душевнобольной сын. На фоне обострения болезни во время конфликта мужчина ударил мать по голове, а когда она упала, бил ногами по туловищу", — рассказал начальник Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.

В настоящее время судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает вменяемость мужчины.

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