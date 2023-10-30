Умерла первая украинская пациентка, которой пересадили сердце и легкие: врачи назвали причину

Во Львове умерла 38-летняя пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс легкого сердца от посмертного донора.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Первого медицинского объединения Львова.

“С грустью сообщаем, что пациентка, которой на прошлой неделе пересадили комплекс сердце-легкого, к сожалению, умерла.

Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов”, — говорится в сообщении.

38-летняя Нина из Киевщины имела порок сердца от рождения. 25 октября ей сделали трансплантацию, которой она ждала более полутора лет.

Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации. Команда наших врачей и врачей Института сердца делала все возможное, чтобы его стабилизировать. Даже подключили ЭКМО — аппарат, заменяющий работу сердца и легких.

Однако на столь раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным.

“Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными. Для всего нашего коллектива и всех, кто боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление, это большой удар. Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье покойной Ныне. Светлая память”, — написали врачи.

Напомним, в Украине впервые киевские и львовские трансплантологи вместе провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкого. Новые органы получила женщина.

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