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Умерла после жестоких побоев: на Буковине в смерти 27-летней девушки подозревают ее парня (фото)
Виктория скончалась в больнице Черновцов в результате травм, несовместимых с жизнью.
В Буковине, в больнице Черновцов, 10 апреля скончалась 27-летняя Виктория Тоненчук из Глубокой. Ее, как предполагают СМИ и стражи порядка, избил 18-летний парень, с которым она встречалась.
Об этом говорится в материале " 24 Канала”.
За пять дней до смерти Виктории, 5 апреля, появилась информация, что в Глубокой Черновицкой области парень жестоко избил свою девушку. На следующий день она с тяжелыми телесными травмами была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у потерпевшей кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки.
Врач отделения анестезиологии Игорь Костив рассказал, что у девушки также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног. Девушка была в крайне тяжелом состоянии — в глубокой коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 10 апреля около 13:00 она умерла в реанимации.
Что известно о парне умершей Виктории
Знакомые девушки пишут, что ее избил партнер, с которым она находилась в отношениях.
По их словам, он не в первый раз поднял руку на свою девушку, в январе, как говорят знакомые, был подобный случай.
Также знакомые Виктории сообщали, что вероятный нападающий мог скрыться за границу, однако правоохранители опровергли эту информацию. Как сообщили в полиции, по этому факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полицейские рассматривают избиение Виктории ее 18-летним парнем. До того, как девушка умерла, дело квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, предусматривающее от пяти до восьми лет тюрьмы.
Впрочем, в связи со смертью Виктории дело переквалифицируют по статье об «преднамеренном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей».
По словам заместителя начальника следственного управления Сергея Бузумурги, это преступление особенно тяжкое и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
«На сегодняшний день у следствия это основная версия. Мы рассматриваем версию нанесения этим парнем телесных повреждений. Подозреваемый — 18-летний паренек, скоро будет 19 лет. Студент первого курса учебного заведения нашего города», — заявил он.
Продолжаются следственные действия, но подозрения подозреваемому пока не сообщили. Ожидают вывод судмедэкспертизы, в которой должны определять количество телесных повреждений и вследствие чего они возникли.
Напомним, ранее модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота шокировала, что ее избивал любимый мужчина.
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