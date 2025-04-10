Умерла после жестоких побоев: на Буковине в смерти 27-летней девушки подозревают ее парня (фото)

27-летняя буковинка скончалась в больнице после избиения / © Pexels

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В Буковине, в больнице Черновцов, 10 апреля скончалась 27-летняя Виктория Тоненчук из Глубокой. Ее, как предполагают СМИ и стражи порядка, избил 18-летний парень, с которым она встречалась.

Об этом говорится в материале " 24 Канала”.

За пять дней до смерти Виктории, 5 апреля, появилась информация, что в Глубокой Черновицкой области парень жестоко избил свою девушку. На следующий день она с тяжелыми телесными травмами была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у потерпевшей кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки.

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27-летняя буковинка скончалась в больнице

Врач отделения анестезиологии Игорь Костив рассказал, что у девушки также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног. Девушка была в крайне тяжелом состоянии — в глубокой коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 10 апреля около 13:00 она умерла в реанимации.

Что известно о парне умершей Виктории

Знакомые девушки пишут, что ее избил партнер, с которым она находилась в отношениях.

По их словам, он не в первый раз поднял руку на свою девушку, в январе, как говорят знакомые, был подобный случай.

Виктория после первого избиения Фото Черновицкий луч

Также знакомые Виктории сообщали, что вероятный нападающий мог скрыться за границу, однако правоохранители опровергли эту информацию. Как сообщили в полиции, по этому факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полицейские рассматривают избиение Виктории ее 18-летним парнем. До того, как девушка умерла, дело квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение, предусматривающее от пяти до восьми лет тюрьмы.

Впрочем, в связи со смертью Виктории дело переквалифицируют по статье об «преднамеренном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей».

По словам заместителя начальника следственного управления Сергея Бузумурги, это преступление особенно тяжкое и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

«На сегодняшний день у следствия это основная версия. Мы рассматриваем версию нанесения этим парнем телесных повреждений. Подозреваемый — 18-летний паренек, скоро будет 19 лет. Студент первого курса учебного заведения нашего города», — заявил он.

Продолжаются следственные действия, но подозрения подозреваемому пока не сообщили. Ожидают вывод судмедэкспертизы, в которой должны определять количество телесных повреждений и вследствие чего они возникли.

Напомним, ранее модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2019» Анастасия Суббота шокировала, что ее избивал любимый мужчина.

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