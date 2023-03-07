Умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру

Умерла спикер Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая пострадала от российского ракетного удара по аэропорту в Днепре. Она 11 месяцев боролась за жизнь в Украине и Германии.

О смерти Евгении 7 марта сообщил ее муж, спасатель Игорь Гетало.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", — написал он на своей странице в Instagram.

Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Спикер ГСЧС получила самые тяжелые ранения. Сначала Евгению спасали врачи в Днепре, затем ее доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением за границей.

Скриншот из Instagram Игоря Гетало

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