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Умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру

Евгения Дудка

Евгения Дудка боролась за жизнь 11 месяцев.

Умерла спикер Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая пострадала от российского ракетного удара по аэропорту в Днепре. Она 11 месяцев боролась за жизнь в Украине и Германии.

О смерти Евгении 7 марта сообщил ее муж, спасатель Игорь Гетало.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", — написал он на своей странице в Instagram.

Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Спикер ГСЧС получила самые тяжелые ранения. Сначала Евгению спасали врачи в Днепре, затем ее доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением за границей.

Скриншот из Instagram Игоря Гетало / ©
Скриншот из Instagram Игоря Гетало
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Дата публикации
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4240
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