Умерла связная УПА Ангелина Паламарь: что известно о разведчице

Ангелины Емельяновны не стало на 101 году жизни.

Столетняя связная Украинской Повстанческой Армии Ангелина Паламарь на псевдо "Орися" умерла в Тернополе.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Ушла в вечность выдающаяся связная Украинской Повстанческой Армии Ангелина Паламар — разведчица периода освободительных соревнований нашего народа в ХХ веке", — написал Буданов.

Героический путь разведчицы "Ориси"

В ряды повстанческой армии Ангелина Паламарь присоединилась в пятнадцать лет на родном Прикарпатье, была разведчицей. Однако кто-то сдал ее энкаведистам и женщина отбыла десять лет советских лагерей и пять ссылки в Сибири.

Потом вернулась в свою деревню Шешоры в Ивано-Франковской области. В последние годы проживала в семье дочери в Тернополе.

На столетний юбилей Ангелина Паламарь получила медаль "Украина превыше всего" от Главного управления разведки.

Тогда поздравление и награду от Кирилла Буданова привезли женщине современные разведчики, потому что считают Ангелину Паламарь образцовой агенткой, которая в течение двух лет в подполье боролась за волю Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб боец ВСУ и военный корреспондент Руслан Ганущак из Ивано-Франковска.

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