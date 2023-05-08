Умерла в больнице: в ДТП в Одесской области трагически погибла депутат из Николаевщины

В результате ДТП, которое произошло 7 мая на трассе М-14 "Одесса-Новоазовск", погибла депутат Вознесенского городского совета Татьяна Бобриниченко.

Авария произошла около 10:30. По информации правоохранителей, 42-летняя жительница Николаевской области, двигаясь на автомобиле Hyundai через мост между селами Кошары и Коблево, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем DAF под управлением 46-летнего жителя Полтавщины.

Водитель легковушки получила травмы, ее госпитализировали в больницу, но там она скончалась, сообщили правоохранители. Водитель грузовика не травмировался.

Городские власти Вознесенска подтвердили гибель депутата.

"Татьяна Бобриниченко начала свой трудовой путь в органах местного самоуправления в 2008 году специалистом по кадровым вопросам управления образования, а с 2017 года по 2021 год возглавляла общий отдел исполнительного комитета Вознесенского городского совета, с 2020 года была депутатом Вознесенского городского совета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Закарпатье в ДТП погибли депутат Виноградовского горсовета и сотрудник полиции.

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