Умерла в кроватке: на Днепропетровщине мужчина до смерти избил 4-летнюю девочку

Умерла в кроватке: на Днепропетровщине мужчина до смерти избил 4-летнюю девочку

Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.

В Днепропетровской области медики констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле нашли множество синяков.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Николаевка. В одном из домов на улице Самарной нашли труп малолетнего ребенка со множеством синяков. Девочка лежала в кроватке.

По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг. Следственно-оперативная группа также не исключает избиения девочки отцом 1983 года рождения.

Подозреваемого в причинении телесных повреждений задержали правоохранители. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 10 лет. Продолжаются разбирательства.

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