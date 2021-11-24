Умерла в постели в годовщину брака: сестра убитой в Италии украинки рассказала подробности трагедии

В смерти 32-летней Златы суд признал виновным ее 38-летнего мужа, которого Интерпол объявил в розыск.

32-летняя украинка Злата Загарюк умерла в 2019 году в итальянском городе Форли в результате удара в голову. У женщины произошло кровоизлияние в мозг в годовщину ее брака. Через два года, в октябре 2021 года, в смерти женщины признали виновным ее 38-летнего мужа Александра. Но перед арестом осужденный сбежал из Италии и сейчас находится в международном розыске.

Сестра погибшей Лилия Вакарюк рассказала "МБ", как Злата страдала от побоев мужа и как произошло несравненное — ее убийство.

Уехала за мужем в Италию

После женитьбы Александр предложил Злате переехать жить в Италию, ведь он долгое время жил там вместе со своей мамой, а также имел работу: работал на заводах и виноградниках. Женщина согласилась и поехала вместе со своим мужем в Италию. Там год спустя у них родился сын. Сегодня ему 12 лет, рассказывает сестра погибшей.

По ее словам, Злата была очень трудолюбивая, поэтому когда ребенку еще и года не было, она впервые отдала сына в садик на несколько часов, чтобы иметь возможность ходить на работу. Она ухаживала за пожилыми женщинами, убирала, готовила, а ее муж продолжал работать на виноградниках, говорит Лилия Вакарюк.

По словам сестры погибшей женщины, Злата очень тщательно скрывала, что Александр поднимает на нее руку.

Злата Загорюк / Молодой буковинец

"Моя мама в Италии от нее жила далеко и до рождения их сына приезжала к ним раз в месяц, а после рождения ребенка каждые две недели. Привозила малышу молочко, подгузники. При этом начала замечать: у Златы – то синяк, то зуба нет, то на лице волосами прикрывала какие-то синяки и царапины, но у Златы были постоянные отговорки: "Ой, ударилась. Ой, ничего страшного. Ой, у меня зуб отпал". Тогда мы с мамой начали догадываться, что Саша поднимает на нее руку, когда соседи Златы сказали, что неоднократно слышали в доме крики", — вспоминает сестра погибшей.

У мужчины были проблемы с азартными играми

Соседи как-то замечали, что Злата ночью выходила из дома с ребенком на руках.

"Впоследствии еще выяснилось, что Саша - игроман. Он ставил ставки на футбольные матчи. Соответственно, проигрывал очень большие деньги, и у него появилось много долгов… Нужно было платить за аренду квартиры, покупать еду, одеваться, платить за садик, денег не хватало. Злата была вынуждена работать на трех работах, чтобы их не выгнали из квартиры. В результате они изменили очень много квартир из-за того, что их выгоняли из-за долгов. На Злате были все коммунальные и еда, а Саша должен был выплачивать аренду. Но из-за игромании его душили долги, поэтому они были вынуждены переезжать с одной квартиры на другую", – рассказывает родственница Златы.

Злата Загорюк / Молодой буковинец

По ее словам, Александр все ценные украшения сдавал в ломбард, а Злате приходилось скрывать небольшие сбережения, чтобы заплатить за детский сад, а позже за школу.

"Мама спрашивала Сашу прямо, поднимает ли он на жену руку, спрашивала и Злату. Однако они оба это отрицали. Маме Злата ничего не рассказывала, но через некоторое время начала делиться своей бедой с подругами из Украины в телефонном разговоре. В последние годы своей жизни Злата рассказала подругам, что Саша ей угрожал: "Разводиться мы не будем, ребенок должен расти с папой. Если, не дай Бог, я сяду, то когда выйду – порежу вас всех: тебя, твою маму, сестру". Она терпела долгих десять лет. Уже не выдерживала", — рассказывает Лилия.

Человек погибшей Златы Александр / Молодой буковинец

Мама предложила переехать Злате к ней и найти другую работу. Женщина сомневалась, но иного выхода не видела.

"Она у одной из своих хозяек спрятала вещи первой необходимости для себя и ребенка, документы и деньги на первое время. Очевидно, собиралась разводиться в Милане, потому что спрашивала подругу, как это правильно сделать, но, к сожалению, не успела это сделать", – рассказывает сестра покойной.

Злата умерла в годовщину венчания с Александром

По выводам судмедэксперта отмечено, что смерть Злати наступила в результате удара тупым предметом в заднюю часть головы.

"Судмедэксперты рассказали, что в голове у Златы были такие гематомы, которые не рассосались в течение десяти лет. Эксперты расписали о травмах на каждой косточке, что это были регулярные побои. У нас есть свидетели, их 50 человек. Это соседи, бабушка с дедушкой. Они записывали на телефон скандалы, фотографировали на телефон, как она кричала ночью, когда Саша приходил с работы, они фотографировали ее в синяках. Это также родители, чьи дети ходили с сыном Златы в школу, подруги – все в полиции рассказывали, что моя сестра была идеальной хозяйкой, хорошей мамой. В перерывах между тремя работами, она возила сына в другой конец города на футбол, он был вратарем, Саша этого не делал, хотя у него был свой автомобиль. Злата была истощена... И эти удары для нее стали роковыми", – говорит сестра погибшей.

От побоев потрескали барабанные перепонки, женщина оглохла

По словам сестры умершей, их адвокаты включали аудиозапись, где Александр признавался друзьям, что он не хотел ее убить, но дал две пощечины.

Потом нашли аудиозапись Златы, которая начитывала голосовое сообщение женщине, у которой работала, и рассказывала, что у них в этот день годовщина, как они обвенчались.

Злата Загорюк / Молодой буковинец

В этот день муж попросил жену пожарить котлеты и сварить суп. Женщина приготовила еду, но просила после завтрака поставить ее в холодильник, чтобы не испортилась.

"Он этого не сделал, когда она вечером пришла домой котлеты были испорчены, суп также. Он перезвонил ей, что едет домой и хочет котлет и супа. Она сказала, что все испортилось. Муж пришел, был очень злой. Удаварил ее одной рукой. У Златы треснула барабанная перепонка, и она перестала слышать.Он пошел на улицу. Злата начитывала голосовое сообщение хозяйке с просьбой не рассказывать никому. Также она уточнила, что уже не слышит на ухо и что ее очень сильно болит голова, а также рассказала, что спускается в магазин и купит фарш на котлеты, потому что он сейчас придет и снова захочет есть. Она пошла по тот фарш. Тогда Злата оглохла полностью. В результатах экспертизы написано, что треснули обе перепонки. Злата, начитывая голосовое сообщение, себя уже не слышала", – говорит Лилия Вакарюк.

У женщины случилось кровоизлияние в мозг

Злата умерла сама в постели от кровоизлияния в мозг. В этот момент ее муж находился во второй комнате.

"Если бы он был рядом, то, может, отреагировал бы на ее просьбу вызвать скорую, возможно мы бы ее спасли... Очевидно, она умирала одна. Она через всю кровать простыню скручивала, наверное, от боли... Лицом она лежала в подушку. Поэтому, что произошло кровоизлияние в мозг, личико Златы было все синее… В показах обвиняемого и ребенка Златы есть слова, что она вырвала желтой жидкостью и очень жаловалась на головные боли, именно эти факторы свидетельствовали о том, что у моей сестры была травма головы. Когда мы ее хоронили, то эксперты из похоронного бюро рассказывали, что занимаются ритуальным делом уже 20 лет, но такого изуродованного тела еще не видели никогда", — рассказывает сестра погибшей.

По ее словам, Александр не вызвал скорую и полицию, а взял ребенка и отвез в школу. После этого он вернулся домой и позвонил в похоронное бюро и сказал, что нужно похоронить жену.

"Работники бюро сначала думали, что это естественная смерть, но когда увидели, в каком состоянии Злата, а в ванной к тому же увидели окровавленные полотенца, то немедленно вызвали полицию. Полицейские забрали тело и сообщили мою маму. Сначала Саша выступал как свидетель, а позже его переквалифицировали на подозреваемого. И именно в это время сожитель Сашиной мамы помог ему организовать побег", – говорит Лилия Вакарюк.

Злата Загорюк / Молодой буковинец

Напомним, 22 октября 2021 года в итальянском городе Форли суд признал виновным в смерти 32-летней украинки Златы Загарюк ее 38-летнего мужа Александра. Впрочем, перед арестом осужденный сбежал из Италии, его подали в международный розыск. Суд признал мужчину виновным в домашнем насилии и смерти жены и приговорил к 16 годам заключения. Кроме тюремного срока, мужчина должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу погибшей матери.

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