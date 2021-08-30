Умерла во время выступления на сцене: появились новые детали смерти ребенка в лагере на Арабатской Стрелке

Умерла во время выступления на сцене: появились новые детали смерти ребенка в лагере на Арабатской Стрелке

В лагере по факту смерти 15-летней девочки проводят внутреннее расследование.

15-летняя жительница Кривого Рога умерла во время выступления на сцене в лагере на Арабатской Стрелке.

Об этом сообщили в пресс-службе металлургического комбината "АрселорМиттал", где работают ее родители.

Как стало известно, девочка умерла от острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией. Сознание школьница потеряла во время выступления на сцене в лагере "Буревестник".

"Медицинские работники лагеря сразу предоставили девочке первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету скорой медицинской помощи из Геническа. Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере отдыха", — рассказали в пресс-службе предприятия.

Однако реанимационные мероприятия девочке не помогли. Она умерла не приходя в сознание. По факту происшествия в лагере проводится проверка.

Напомним, что в Днепре рядом со школой нашли труп мужчины. Тело гражданина обнаружил охранник общеобразовательного учреждения.

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