"Вырывала жизнь бойцов из лап смерти": умерла журналистка и военная Елена Шарговская

Елена Шарговская

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Ушла из жизни журналистка, военная парамедикиня батальона «Госпитальеры» и ветеранка Елена Шарговская.

Печальную новость сообщила основательница и командир волонтерского медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич в Facebook.

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«У нас есть болезненное известие — еще одна тяжелая потеря для нашего батальона. Ушла из жизни наша сестра, госпитальерша и ветеранка Елена Шарговская — Джейн. Ее путь на войне начался еще в 2015 году из Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, после чего она присоединилась к „Госпитальерам“. Овладев тактической медициной, Джейн выезжала за ранеными на самые горячие участки передовой и вырывала жизнь наших бойцов из лап смерти, по дороге в стабпункты. Светлая память, сестра. Спасибо, что была с нами. За каждую спасенную жизнь. За твой выбор быть госпитальершей! Честь!» — написала Яна Зинкевич.

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В сентябре 2022 года Елена Шарговская присоединилась к Интернациональному легиону ВСУ.

Шарговская была журналисткой, защитницей прав женщин в армии, членом Женского ветеранского движения, организатором движения Невидимый батальон, редактором изданий Ukraіner, «Освіторія» и «Новинарня».

В августе 2024 года Шарговская уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

Женщина принимала участие в боевых действиях и эвакуации раненых под Бахмутом, Торецком и Харьковском направлении.

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Напомним, на войне погиб журналист и военный Самуил Проскуряков, который четыре года считался пропавшим без вести. Об этом сообщила его жена, журналистка Диана Ковалева. Защитник погиб 15 октября 2022 во время боев за освобождение Херсонщины. Только сейчас суд официально признал его погибшим, Самуил служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

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