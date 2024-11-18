Умеров анонсировал назначение военного омбудсмана: чем он будет заниматься

В Украине появится должность военного омбудсмена. На эту должность уже несколько кандидатов.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", – сказал Умеров.

По его словам, военный омбудсман поможет "защитить права военнослужащих". Также военный омбудсман будет сотрудничать с ВСП (Военная служба правопорядка), другими правоохранительными органами, Главной инспекцией Минобороны.

Напомним, что в начале апреля Минобороны анонсировало создание в Украине института военного омбудсмана. В компетенцию нового ведомства будет входить проверка:

обеспечение военнослужащих;

право на отпуск;

недопущение злоупотребления командирами;

неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;

социальные гарантии;

контроль за гендерным равенством.

Ранее нардеп Костенко рассказал, что законопроект об условиях демобилизации Минобороны обещает наработать до 18 декабря.

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