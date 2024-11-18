Умеров анонсировал назначение военного омбудсмана: чем он будет заниматься

По словам министра, военный омбудсман поможет "защитить права военнослужащих".
В Украине появится должность военного омбудсмена. На эту должность уже несколько кандидатов.
Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", – сказал Умеров.
По его словам, военный омбудсман поможет "защитить права военнослужащих". Также военный омбудсман будет сотрудничать с ВСП (Военная служба правопорядка), другими правоохранительными органами, Главной инспекцией Минобороны.
Напомним, что в начале апреля Минобороны анонсировало создание в Украине института военного омбудсмана. В компетенцию нового ведомства будет входить проверка:
- обеспечение военнослужащих;
- право на отпуск;
- недопущение злоупотребления командирами;
- неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;
- социальные гарантии;
- контроль за гендерным равенством.
Ранее нардеп Костенко рассказал, что законопроект об условиях демобилизации Минобороны обещает наработать до 18 декабря.
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