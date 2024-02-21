Умеров анонсировал запуск в Украине приложения для военных: какие его преимущества (фото)

Минобороны создает приложение для военных, которые часто жалуются на чрезмерную бумажную работу.

В Украине Министерство обороны создает приложение для военных. Благодаря нему станет возможно оцифровать большое количество бумажных документов и перенести их в смартфон.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Как стало известно, Минобороны создает приложение для военных, которые часто жалуются на чрезмерную бумажную работу: в частности, заполнение бумажных журналов и рапортов.

“Наше решение – оцифровать максимально все. Рапорт в несколько кликов, удостоверение защитника, отзыв о службе, жалобы и идеи, комплексная база знаний онлайн, возможность самообразования — все это будет в едином месте. В приложении "Армия+". Запуск ожидается летом”, — подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, что министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода.

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