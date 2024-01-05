Умеров договорился о расширении сотрудничества по "коалиции дронов" с одной из стран

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Латвии Андрис Спрудс 5 января провели телефонный разговор о ситуации на фронте и совместных проектах.
Глава Минобороны Рустем Умеров рассказал Спрудсу о текущей ситуации на фронте, в частности, с применением беспилотных аппаратов и ведением радиоэлектронной борьбы.
Об этом министр сообщил в своем X(Twitter).
"Поблагодарил коллегу за проактивные шаги Латвии в развитии "коалиции дронов". Мы увеличим производство беспилотников и усилим совместные проекты в этой сфере", — написал Умеров.
Также министр обороны сообщил о разговоре с его новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем. Во время звонка Умеров пригласил его в Киев.
Напомним, ранее Рустем Умеров назвал планы Минобороны на 2024 год и подчеркнул, что стратегическая задача Украины – восстановление территориальной целостности в пределах границ 1991 года.
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