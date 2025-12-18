Умеров и Гнатов отправились в США на переговоры: что известно

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов сегодня и завтра (18 и 19 декабря) будут находиться во Флориде для работы с американской делегацией.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Interfax.

«Сегодня и завтра для работы с американской делегацией во Флориду прибудет Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Посольство регулярно обеспечивает работу делегаций», — сообщила Ольга Стефанишина.

По ее словам, договоренность по поводу встреч сейчас в двустороннем формате.

Напомним, Секретарь СНБО Рустем Умеров, принявший участие в двухдневных переговорах с американской делегацией в Берлине (Германия) по прекращению войны, назвал их «конструктивными и продуктивными».