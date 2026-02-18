Умеров и Мединский провели двустороннюю встречу: в СНБО предоставили детали

Умеров и Мединский провели двустороннюю встречу / © Associated Press

Двухсторонняя встреча между представителями Украины и России в узком формате является обычной практикой, которая применялась и раньше. Секретарь СНБО и руководитель делегации Рустем Умеров провел переговоры с руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах об окончании войны в Украине Владимиром Мединским.

Об этом сообщила представитель секретаря СНБО Диана Давитян в комментарии «Общественному».

По ее словам, аналогичный формат использовался при переговорах в Стамбул, когда главы делегаций проводили отдельные встречи с возможностью привлечения отдельных представителей.

Тогда переговоры проходили на уровне руководителей делегаций, однако Рустем Умеров дополнительно привлекал к консультациям представителя военной разведки Вадима Скибицкого и военных.

На встрече также присутствовал народный депутат Давид Арахамия, поскольку работа велась в рамках политической группы. Часть делегации к тому моменту уже покинула место переговоров.

Как уточнила Давитян, стороны обсуждали те же вопросы, что и во время основной встречи. По итогам переговоров делегация сообщает президенту и координирует дальнейшие позиции между собой.