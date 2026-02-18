- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 499
- Время на прочтение
- 1 мин
Умеров и Мединский провели двустороннюю встречу: в СНБО предоставили детали
В пресс-службе Рустема Умерова заявили, что встреча с Мединским в узком формате является обычной практикой, которая уже применялась при переговорах в Стамбуле.
Двухсторонняя встреча между представителями Украины и России в узком формате является обычной практикой, которая применялась и раньше. Секретарь СНБО и руководитель делегации Рустем Умеров провел переговоры с руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах об окончании войны в Украине Владимиром Мединским.
Об этом сообщила представитель секретаря СНБО Диана Давитян в комментарии «Общественному».
По ее словам, аналогичный формат использовался при переговорах в Стамбул, когда главы делегаций проводили отдельные встречи с возможностью привлечения отдельных представителей.
Тогда переговоры проходили на уровне руководителей делегаций, однако Рустем Умеров дополнительно привлекал к консультациям представителя военной разведки Вадима Скибицкого и военных.
На встрече также присутствовал народный депутат Давид Арахамия, поскольку работа велась в рамках политической группы. Часть делегации к тому моменту уже покинула место переговоров.
Как уточнила Давитян, стороны обсуждали те же вопросы, что и во время основной встречи. По итогам переговоров делегация сообщает президенту и координирует дальнейшие позиции между собой.