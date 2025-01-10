Умеров назвал ключевые достижения 25-го заседания "Рамштайна"

Украина получит военную помощь от союзников.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил ключевые достижения 25-й встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января.
Об этом он написал в Facebook.
Помимо утверждения дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций способностей, Умеров также указал, какие результаты удалось достичь от партнеров.
Ключевые достижения 25-го заседания
Утверждение дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций способностей:
• авиация
• ПВО
• морские способности
• артиллерия
• бронетехника
• ИТ
• дроны
• разминирование
"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных способностей нашей армии", — отметил он.
Результаты от партнеров
США: новый пакет помощи на сумму $500 млн, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.
Канада: помощь на 440 млн канадских долларов, включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.
Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн долл. В проекте принимают участие Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.
Норвегия: 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.
Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.
Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.
"В рамках заседания провел продуктивные встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Обсудили конкретные планы поддержки на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи. Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", – добавил министр.
Напомним, следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале 2025 года.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" может стать последней, однако изменил свое мнение.
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