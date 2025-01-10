Умеров назвал ключевые достижения 25-го заседания "Рамштайна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил ключевые достижения 25-й встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января.

Об этом он написал в Facebook.

Помимо утверждения дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций способностей, Умеров также указал, какие результаты удалось достичь от партнеров.

Ключевые достижения 25-го заседания

Утверждение дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций способностей:

​• авиация

​• ПВО

​• морские способности

​• артиллерия

​• бронетехника

​• ИТ

​• дроны

​• разминирование

"Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных способностей нашей армии", — отметил он.

Результаты от партнеров

США: новый пакет помощи на сумму $500 млн, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.

Канада: помощь на 440 млн канадских долларов, включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.

Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн долл. В проекте принимают участие Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

Норвегия: 700 млн норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.

Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 млн евро.

"В рамках заседания провел продуктивные встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Обсудили конкретные планы поддержки на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи. Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир", – добавил министр.

Напомним, следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале 2025 года.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" может стать последней, однако изменил свое мнение.

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