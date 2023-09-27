Умеров о командующем ЧФ Соколове: "Если он мертв, это хорошая новость"

Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации Соколова.

Если командующего Черноморским флотом Российской Федерации Виктором Соколовым ликвидировали, то "это хорошая новость для всех".

Об этом заявил в комментарии CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

Впрочем, глава Минобороны не подтвердил и не опроверг уничтожение Соколова 22 сентября в результате украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Он находился на наших временно оккупированных территориях. Его вообще там быть не должно. Так что если он мертв, это хорошая новость для всех, а мы продолжаем деоккупацию нашей территории", – сказал Умеров.

К слову, накануне, 26 сентября, российское Минобороны показало изображение якобы живого командующего Черноморским флотом Соколова на совещании. Ведомство также обнародовало видеозапись совещания, где Соколов на экране выглядит полностью неподвижным, даже когда между 5-ти секундной склейкой у него вдруг появляются очки.

Как сообщалось, 22 сентября, во временно аннексированном Севастополе прогремели мощные взрывы. оккупанты заявили об ударе по штабу Черноморского флота. После поражения штаба погибли 34 офицера. Среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

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