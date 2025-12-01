Умеров о результатах переговоров в США: "Удалось добиться прогресса"

Умеров / © Getty Images

Реклама

Украинская делегация через два дня в США провела немало встреч и переговоров. Есть определенный прогресс, но следует доработать ряд вопросов.

Об этом сообщает секретарь СНБО Рустем Умеров.

«За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось добиться значительного прогресса, хотя отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей доработке», — отметил он.

Реклама

Ранее Зеленский, Макрон и Стармер обсудили результаты встреч в США с Умеровым и Виткоффом.

«Только что вместе с Эмманюэлем Макроном — также Кир Стармер был на связи — говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важен бриф», — отметил он.

Зеленский добавил, что стороны согласуют графики возможных дальнейших контактов.