Умеров о результатах переговоров в США: "Удалось добиться прогресса"
По словам Умерова, украинцам в США удалось добиться значительного прогресса, впрочем, некоторые вопросы требуют дальнейшей доработки.
Украинская делегация через два дня в США провела немало встреч и переговоров. Есть определенный прогресс, но следует доработать ряд вопросов.
Об этом сообщает секретарь СНБО Рустем Умеров.
«За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось добиться значительного прогресса, хотя отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей доработке», — отметил он.
Ранее Зеленский, Макрон и Стармер обсудили результаты встреч в США с Умеровым и Виткоффом.
«Только что вместе с Эмманюэлем Макроном — также Кир Стармер был на связи — говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важен бриф», — отметил он.
Зеленский добавил, что стороны согласуют графики возможных дальнейших контактов.