Умеров объяснил, к чему обязывает Британию заключенное соглашение

После подписания соглашения премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем со времени полномасштабного вторжения, пакете оборонной помощи Украине.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией обязывает британское правительство проводить консультации и оказывать поддержку во время российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, соглашение о сотрудничестве безопасности формализует поддержку, которую Великобритания уже оказывает и будет продолжать оказывать, в частности в сфере обмена чувствительной информацией, кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, сотрудничества по вопросам ОПК.

"Соглашение обязывает Великобританию проводить консультации с Украиной в случае повторного нападения России на Украину и оказывать оборонную поддержку. Страны "Большой семерки" согласились предоставить Украине двусторонние заверения безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году”, – напомнил Рустем Умеров.

После подписания этого соглашения премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом, крупнейшем со времени полномасштабного вторжения, пакете оборонной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов.

В Минобороны сообщили, что не менее 200 миллионов из этого пакета будут выделены на производство боевых дронов для Украины, в том числе для разведывательных, дальнобойных и морских дронов.

Также Великобритания предоставит дополнительные 18 миллионов фунтов гуманитарной помощи, в дополнение к уже выделенным 340 миллионам фунтов. Это помощь для преодоления последствий российских воздушных обстрелов, усиления защиты энергетической инфраструктуры.

Напомним, президент Зеленский высоко оценил заключенное в пятницу, 12 января, двустороннее соглашение с Британией о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО.

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