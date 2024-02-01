Умеров отчитался о своих доходах за 2023 год: сколько заработал министр обороны — декларация

За четыре месяца пребывания в должности министра Рустем Умеров заработал почти полмиллиона гривен.

За 2023 год министр обороны Украины Рустем Умеров заработал более 5,5 млн. гривен. Львиную долю доходов он получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Об этом стало известно из обнародованной декларации об имуществе и доходах на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Во время работы в Фонде госимущества Рустем Умеров получил 131 526 гривен зарплаты, а с сентября 2023 года, когда возглавил министерство обороны, заработал почти полмиллиона гривен – 442 347 грн.

В прошлом году министр также получил 5 миллионов гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав ООО "Компания Блэк Си". Умеров владеет 100% корпоративных прав этой фирмы.

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На банковских счетах у министра обороны $1,8 тысячи и 3,7 миллиона гривен, наличными — $9,1 тысячи и 180,5 тысячи грн. Также он задекларировал $18,2 тысяч неакцептованных требований кредитора.

Еще более 9,1 миллиона гривен он задекларировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции компании Petcube, Inc. Также Умеров владеет правом требования по договору купли-продажи доли в акционерном капитале частной компании "Астем Текнолоджиз".

По данным декларации, Умеров арендует две квартиры в Киеве площадью 128,8 м2 и 80,6 м2. Зарегистрирован министр в квартире в Киеве площадью 95 м² и стоимостью 550 тысяч гривен.

Рустем Умеров также задекларировал арендованный легковой автомобиль Ford Explorer 2016 выпуска, стоимостью 400 тысяч гривен.

Жена министра в 2023 году получила 1,44 миллиона гривен зарплаты в компании Astem Ventures Inc. Она также имеет $1 000 наличными и $8,5 тысячи долларов на банковских счетах.

Лейля Умерова арендует квартиру площадью 137,4 м² в США.

Мать министра обороны владеет домом во временно оккупированном Крыму – его площадь составляет 196,7 м².

Напомним, в прошлом 2023 году вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил 21 млн 971 тысяч 678 грн доходов.

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