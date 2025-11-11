Умеров отреагировал на упреки о "влиянии Миндича" в Минобороны

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

Реклама

Секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал распространенную в медиа информацию о якобы влиянии бизнесмена Тимура Миндича на работу Минобороны.

Об этом Умеров написал 11 ноября

«Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с „влиянием“ каких-либо лиц — безосновательны», — подчеркнул он.

Реклама

Секретарь СНБО отметил, что в должности министра (министр обороны Украины с 6 сентября 2023 г. до 17 июля 2025 г. — ред.) регулярно встречался с производителями, поставщиками техники и вооружения, а также лоббистами, что является обычной практикой для обсуждения контрактов и вопросов оборонной промышленности.

По словам бывшего главы Минобороны, среди таких встреч была и встреча с Тимуром Миндичем, в ходе которой обсуждался вопрос о бронежилете по одному из контрактов.

«В итоге этот контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни одно изделие не было поставлено», — уточнил Умеров.

Секретарь СНБО также призвал проверять любые громкие заявления и подчеркнул, что всегда готов предоставить разъяснения и необходимую информацию представителям СМИ.

Реклама

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания сообщил, что фигурант коррупционного расследования Тимур Миндич мог оказывать влияние как на действующего министра юстиции Германа Галущенко (ранее — министра энергетики), так и на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Скандал вокруг "Энергоатома" - что известно

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который, по данным журналистов, покинул территорию Украины за несколько часов до начала следственных действий.

Как уточнили в Национальном антикоррупционном бюро, продолжается масштабная операция под кодовым названием «Мидас», направленная на разоблачение коррупционных схем в энергетической отрасли. По материалам следствия, причастные лица создали разветвленную систему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности, на «Энергоатом».

НАБУ также обнародовало часть аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры между фигурантами, которые использовали псевдонимы «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, под позывным «Карлсон» может фигурировать именно Тимур Миндич.

Реклама

Следствие считает, что «Карлсон» руководил преступной группой, занимавшейся отмыванием средств через так называемую «прачечную». По данным детективов, он контролировал финансовые потоки из квартиры в центре Киева по улице Грушевского и координировал действия, направленные на влияние на должностных лиц центральных органов власти. Его деятельность в частности касалась решения вопросов в собственных бизнес-интересах в энергетической и оборонной сферах.